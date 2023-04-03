Россия приступила к председательству в ООН: в первой речи Небензя заговорил о переговорах с США

Российская Федерация приступила к председательству в Совбезе ООН. Представитель РФ Василий Небензя заявил, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

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Об этом сообщают российские СМИ. Небензя добавил, что для такой встречи также нужна готовность другой стороны.

По данным источников, Василий Небензя заявил, что ни одна страна не была более честным посредником в качестве председателя СБ ООН, чем Россия.

Кроме того он отметил, что Россия отмечает избирательную позицию Запада и западных СМИ в связи с убийством блогера Татарского.

"Вчера произошло убийство российского блогера и журналиста с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Так что, мы думаем, имеет место определенная избирательность в подходе к тому, что происходит с журналистами", – сказал он

Примечательно, что было отмечено, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

"Россия готова организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита российского министра в штаб-квартиру ООН 24-25 апреля. Я полагаю, что, если такая встреча будет запрошена, министр будет готов встретиться с госсекретарем", – сказал Небензя.

Он добавил, что для такой встречи также нужна готовность другой стороны.

"Мы от таких встреч никогда не убегали", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

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