''Россия – хуже ИГИЛ'': Дмитрий Кулеба призвал выгнать страну-агрессора из Совбеза ООН после видео с казнью военного

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал видео с жестокой казнью украинского военного российскими оккупантами. Он призвал выгнать страну-агрессора Россию из Совбеза Организации Объединенных Наций.

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Глава украинского МИД подчеркнул, что Российская Федерация – хуже террористической организации ИГИЛ. Об этом Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте.

"В Сети распространяется ужасающее видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за свои преступления", – отметил он.

Напомним, накануне, 11 апреля, в сети появилось шокирующее видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Еще живому воину палачи отрезали голову.

В СБУ уже начали досудебное расследование этого жуткого военного преступления российских захватчиков. Глава Службы Василий Малюк заверил: убийц достанут, где бы они ни были.

Уже на следующий день в издании CNN заявили, что нашли еще одно видео с обезглавливанием украинских военных. Кадры, где тела двух воинов без голов и рук лежат на земле, похоже, были сняты совсем недавно.

Журналисты CNN также установили, что казнь совершили наемники ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую казнь украинского воина. Глава государства заверил: ни забвения, ни прощения этого преступления не будет, палачи непременно ответят за содеянное.