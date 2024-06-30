США не сокращали поставки оружия Израилю, несмотря на критику партнеров – Jerusalem Post

С момента нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября США отправили израильской армии тысячи авиационных бомб с самым большим весом и ракет. Они не прекратили поддержку даже несмотря на международные призывы ограничить поставки, и недавнее решение Белого дома не отправлять мощное оружие Иерусалиму.

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Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. По словам аналитиков, хотя официальные лица не назвали сроки поставок, итоговые данные свидетельствуют о том, что существенного сокращения военной поддержки Вашингтоном своего союзника не произошло.

Издание ссылается на два американских чиновника, проинформированные об обновленном списке поставок оружия. По их данным, с начала войны в октябре прошлого года и до последних дней США передали Армии обороны Израиля не менее 14 000 бомб МК-84 самым большим весом 907 кг, 6500 бомб 227 кг, а также 3000 высокоточных ракет класса "воздух-земля" Hellfire, 1000 противобункерных бомб, 2600 бомб малого диаметра и другие боеприпасы.

Эксперты заявили: содержимое поставок соответствует тому, что понадобится Израилю для пополнения запасов, использованных в этой восьмимесячной интенсивной военной кампании в Газе.

"Хотя все это может быть израсходовано относительно быстро в ходе крупного конфликта, этот список ясно отражает существенный уровень поддержки со стороны США наших израильских союзников", – сказал эксперт по вооружениям в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

Он добавил, что перечисленные боеприпасы относятся к тому типу, который ЦАХАЛ будет использовать в борьбе с палестинской исламистской боевой группировкой ХАМАС, управляющей сектором Газы, или в потенциальном конфликте с ливанской шиитской парамилитарной исламистской организацией "Хезболла".

Издание отметило, что данные о поставках, о которых ранее не сообщалось, представляют собой самую актуальную и обширную информацию об боеприпасах, отправленных в Израиль с начала войны в Газе.

Но по словам одного из американских чиновников, это является лишь частью более широкого списка оружия, который получил Иерусалим. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее на этой неделе сообщил журналистам, что Вашингтон с 7 октября направил союзнику помощь в области безопасности на сумму $6,5 млрд.

"В то время как Штаты предоставляют подробные описания и объемы военной помощи, отправленной Украине во время борьбы с полномасштабным вторжением России, администрация раскрыла мало подробностей о полном объеме американского оружия и боеприпасов, отправленных в Израиль. Поставки также трудно отследить, поскольку часть оружия предоставляется в рамках продаж, одобренных Конгрессом много лет назад, но реализуемых только сейчас", – добавили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении снизить интенсивность боевых действий в секторе Газы и начать новую военную операцию в Ливане против группировки "Хезболла". Это вызвало нервную реакцию со стороны западных партнеров, заговоривших об опасности того, что к войне может присоединиться Иран.

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