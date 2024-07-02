США не ослабят взаимодействие с Францией после выборов, кто бы там не победил – Госдеп

Соединенные Штаты Америки не собираются сокращать взаимодействие с Францией после парламентских выборов в этой стране. Вашингтон намерен поддерживать тесное взаимодействие с Парижем вне зависимости от того, какими будут окончательные результаты волеизъявления французов.

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Об этом в понедельник, 1 июля, заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател. Его слова цитирует "Укриноформ".

"Мы намерены продолжать наше тесное сотрудничество с правительством Франции по всему спектру внешнеполитических приоритетов", – сказал Пател.

Представитель Госдепа отметил, что сейчас он не хотел бы опережать процесс выборов во Франции. Он подчеркнул, что эта европейская страна остается жизненно важным партнером для США.

"Это наш старейший союзник, с которым мы имеем долгую и величественную историю демократических ценностей", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Франция в воскресенье, 30 июня, провела первый тур досрочных парламентских выборов. Экзитполы показали, что ультраправое, евроскептическое, антииммиграционное "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства.

– После оглашения первых результатов экзитполов, подтвердивших лидерство Ле Пен, французы начали выходить на акции протеста. Несколько тысяч демонстрантов прошли по маршам по улицам Нанта, Ренна, Лиона и Парижа.

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