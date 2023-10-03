США не исключают передачу Северной Кореей оружия в Россию – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки не исключают, что Северная Корея все же заключила сделку со страной-агрессором Россией и передает Москве вооружение. Там сказали, что озабочены сближением связей в военной и других сферах между РФ и КНДР.

Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга в Вашингтоне в понедельник, 2 октября. Его заявление процитировало агенство Укринформ.

При этом он не сказал, что Вашингтон имеет точного подтверждения того, что российские оккупационные войска получают вооружение от Северной Кореи.

"Что касается России, то мы продолжаем быть обеспокоенными усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР", – отметил представитель Госдепа.

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27 сентября Миллер сказал, что между РФ и КНДР продолжаются переговоры об оружии. В частности, в Белом доме считают, что они проходили во время визита лидера Северной Кореи в Россию и сейчас развиваются.

Официальный Вашингтон считает, что такое развитие событий подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама РФ.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов еще 13 сентября сказал, что КНДР еще полтора месяца назад начала передавать РФ боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в РФ 13 сентября он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В США считают, что они обсуждали поставки боеприпасов армии России.

Ким со своей стороны стремится получить от РФ гуманитарную помощь и некоторые военные технологии.

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