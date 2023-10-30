США направили Силы быстрого реагирования поближе к Израилю и Ливану

Силы быстрого реагирования морской пехоты США начали двигаться в сторону восточного Средиземноморья. Решение было принято на фоне опасений по поводу того, что война в Секторе Газа перерастает в более широкий региональный конфликт.

Об этом сообщает CNN. Так, 26-й экспедиционный отряд морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовал в водах Ближнего Востока, но в воскресенье, 29 октября, начал двигаться к Суэцкому каналу.

Задача экспедиционного подразделения – помощь в эвакуации, поскольку США предупреждают граждан покинуть Ливан.

Как известно, ранее Белый дом заявил, что необходимо планировать возможную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока. В частности, из Израиля и Ливана.

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Кроме того, Государственный департамент США рекомендовал воздержаться от поездок в Ливан.

Издание отмечает, что один из самых высоких рисков исходит от северной границы Израиля с Ливаном, где идут боевые действия с "Хезболлой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег власть Ливана от вступления в войну в Израиле. Он призвал подумать над этим шагом.

Ранее ливанская террористическая организация "Хезболла" нанесла ракетный удар по территории Израиля. Боевики утверждают, что выпустили десятки снарядов по трем израильским позициям.

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