США накрыл мощный шторм: в каких штатах объявлено чрезвычайное положение

Восточное побережье США оказалось на пути мощного шторма, который спровоцировал подтопления, отключения электроэнергии, транспортный хаос и отмену нескольких крупных публичных мероприятий. В Бруклине (административный район города Нью-Йорк) непогода унесла жизнь одного человека – мужчина погиб в результате падения дерева.

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Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила, что в субботу и воскресенье из-за северо-восточного ветра фиксировались "опасные наводнения на побережье и опасное состояние пляжей, сильные ветры и проливные дожди".

Шторм привел к "блэкаутам"

В штате Нью-Йорк более 37 500 клиентов столкнулись с отключениями света. Также электричество пропало у 31 300 клиентов в штате Коннектикут.

В воскресенье свет массово отключился в Нью-Джерси. Примерно в 18:00 (по Киеву) почти 70 000 потребителей остались без электроснабжения, поскольку шторм переместился вглубь штата. Больше всего пострадал округ Оушен, так как непогода повредила энергетическую инфраструктуру.

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Общее количество перебоев с электроэнергией на северо-востоке США официально превысило 150 000, передает Fox News.

Аэропорты отменяли и переносили полеты

По всей стране было зарегистрировано сотни отмененных авиарейсов, наибольшее количество – в международном аэропорту "Бостон Логан" (штат Массачусетс), где полетам мешали сильный ветер и низкая видимость. Согласно статистике FlightAware, за неполные сутки (по состоянию на 19:00 по Киеву) в США было задержано более 3000 рейсов, 430 – полностью отменено.

Наибольшая скорость ветра была в Серф-Сити (Нью-Джерси) – 74 мили (то есть примерно 119 километров) в час. В течение воскресенья, 27 сентября, разрушительные порывы ветра продолжали валить деревья, рвать линии электропередач и поднимать огромные волны.

Вода подтопила дороги и дома

Затопления фиксировались в прибрежных районах Нью-Джерси, в частности в городах Серф-Сити и Манаскуан. Национальная метеослужба призвала жителей "немедленно подготовиться к значительным наводнениям в равнинных районах".

Синоптики объясняли, что потопы на территориях возле океана усугублялись влиянием полнолуния.

27 сентября губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что непогода может продлиться до понедельника. По ее словам, наводнение вынудило десятки людей эвакуироваться, десятки других были спасены из автомобилей и затопленных дорог. Губернатора цитирует CNN.

Шеррилл попросила жителей воздержаться от путешествий во время шторма. Она добавила, что в Нью-Джерси были перекрыты 15 дорог.

По данным полицейского департамента городка Эгг-Харбор (штат Нью-Джерси), в субботу утром экстренные службы спасли девять взрослых и одну собаку из затопленных мотелей в районе Вест-Атлантик-Сити. Пожарные прибыли туда после 9:00 (по местному времени), чтобы "проверить самочувствие гостей", и обнаружили, что люди на первых этажах двух мотелей нуждались в помощи. Помещения были затоплены на два-три фута, то есть на 60–90 сантиметров.

Некоторые концерты и спортивные игры не состоялись из-за опасных погодных условий

В штате Массачусетс бейсбольная команда Red Sox перенесла последнюю игру своей серии против Chicago Cubs. Также был отменен профессиональный футбольный матч между Red Bull New York и St Louis City SC.

Шторм не позволил провести музыкальный фестиваль Global Citizen в Центральном парке Нью-Йорка. Концерт исполнителя Эда Ширана на стадионе Gillette в Бостоне также оказался среди мероприятий, отмененных из-за погоды.

Как писал OBOZ.UA:

– В Непале 27 сентября лавина накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал в центральной части страны. По меньшей мере шесть непальцев, находившихся там, пропали без вести.

– Тем временем уровень воды в Рейне вблизи немецкого Кобленца опустился до рекордно низкой отметки за весь период наблюдений. В четверг, 24 сентября, на измерительном пункте в Каубе зафиксировали всего 2 сантиметра воды, что стало самым маленьким показателем с 1856 года.

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