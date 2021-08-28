США начали вывод военнослужащих из аэропорта Кабула – Пентагон

Военные США стали покидать аэропорт Кабула, который по договоренности с талибами находится под контролем американцев до 31 августа. Военные Соединенных Штатов контролируют воздушные ворота страны на протяжении двух последних недель.

Как отметил официальный представитель Пентагона Джон Кирби – подошла к концу 20-летняя миссия американского военного присутствия в стране. Он подчеркнул, что американцы все еще руководят процессом эвакуации граждан США, иностранцев и афганцев, пожелавших покинуть страну.

Он напомнил о соглашении с "Талибаном" о выводе американских военных с аэропорта Кабула 31 августа, после чего он перейдет под контроль талибов. А также подчеркнул, что американцам удалось ликвидировать двух боевиков Исламского государства, планировавших теракты в Афганистане, после смертоносного взрыва возле аэропорта в четверг.

Видео дня

Вместе с тем, Кирби отказался сообщить, сколько американских военнослужащих осталось в Кабуле.

Известно, что 15 августа талибы объявили о захвате почти всей территории Афганистана. В это время они вошли в Кабул и захватили резиденцию президента. После этого началась массовая эвакуация иностранцев и афганцев, которые ранее помогали США и их союзникам на территории страны. Единственным местом для побега остался аэропорт Кабула, который под свой контроль взяли войска НАТО во главе с США. За это время тысячи человек были вывезены по воздуху из Афганистана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Число жертв теракта в аэропорту Кабула возросло до 200 человек. Погибли13 американских военнослужащих.