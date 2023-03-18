США начали депортацию сбежавших от мобилизации россиян – The Guardian

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию россиян, которые сбежали от "частичной" мобилизации. Этот шаг является явным изменением позиции, поскольку целый год Штаты предоставляли убежище российским беглецам.

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Об этом сообщает The Guardian. В частности, в прошлые выходные из США обратно в Россию был внезапно депортирован молодой россиянин, приехавший в США, спасаясь от усилий кремлевского диктатора Владимира Путина по мобилизации граждан на войну в Украине.

Он был среди нескольких просителей убежища из России, многие из которых перебрались в США в прошлом году и теперь боятся, что правительство США вернет их в Россию, где им может грозить тюрьма или скорая отправка на передовую, где Россия уже понесла десятки тысяч жертв.

Новости о возобновлении депортаций в Россию появились чуть более чем через год после сообщений о том, что администрация Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, Украину и семь других стран Европы после нападения России на Украину. Неясно, когда депортации в Россию возобновились. Белый дом никаких комментариев не предоставил.

Мигранты из России приехали в США, думая, что они могут получить убежище и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции. Теперь очевидное изменение политики вызвало замешательство у мигрантов и их сторонников, у которых осталось мало времени для поиска выхода.

Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо призналась, что среди ее клиентов собралось четверо россиян, которые попросили убежища в США из-за страха быть мобилизованными.

Одного из ее клиентов депортировали на выходных, и она объяснила, что его законный статус и статус проживания означают, что она не сомневается, что его увезли в Россию.

"Я не знаю, что с ним будет. Россия невероятно громко заявляла о своих чувствах к оппозиции. Один только тот факт, что они бежали из России, чтобы перебраться в Соединенные Штаты, подвергает их риску", - сказала она.

Двое других клиентов Скарборо остаются в правовой неопределенности, поскольку у них практически нет вариантов подачи просьб о предоставлении убежища. В качестве причины для предоставления им убежища они называли "страх и значительную вероятность преследований или пыток в случае возвращения домой".

Однако сотрудники иммиграционной службы постановили, что страх призыва на военную службу не соответствует критериям определения "достоверного страха". Кроме того, они не успели вовремя предоставить необходимые документы, поэтому в любой момент россиян могут депортироваться. Один сейчас находится в изоляторе иммиграции в Луизиане, а другой был освобожден после объявления голодовки.

Третий клиент Скарборо смог своевременно подать документы и получил возможность новых слушаний.

"В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они восстановили ее, и сделали это так тихо. Если мы против этой войны, то почему... депортируем людей воевать в Украине", – заявила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на законных основаниях сейчас находятся десятки тысяч мужчин с гражданством Российской Федерации и Республики Беларусь. Они спокойно и легально живут в тылу, в то время как украинцы сражаются с оккупантами. Сейчас в Раде обсуждают возможность депортации тех россиян и беларусов, которые не вступили добровольно в ряды ВСУ, а также заговорили об отказе в получении ими украинского гражданства.

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