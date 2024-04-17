США на встрече G7 поднимут вопрос о помощи Китая России – Госдеп

Одним из главных вопросов повестки дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии станет обеспокоенность Вашингтона поддержкой Пекином военно-промышленной базы РФ. Москва использует китайские компоненты для производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине.

Об этом сообщил во вторник, 16 апреля, на брифинге в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил обеспокоенность Белого дома тем, что в последние месяцы из Китая в Россию перемещаются материалы двойного назначения.

Миллер отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад.

"Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров "Большой семерки"", – сообщил спикер внешнедипломатического ведомства США.

Кроме того, по словам Миллера, госсекретарь Энтони Блинкена намерена обсудить эти вопросы непосредственно с китайской стороной во время своего визита в КНР в ближайшие недели.

"Можете быть уверены, что эти беспокойства будут им озвучены", – отметил представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай не воспримет внешнего вмешательства или ограничения по партнерству с Россией. Страны имеют право на "нормальное сотрудничество".

Государственный департамент США озабочен усилиями Китая помочь России восстановить ее оборонно-промышленную базу. В Штатах рассматривают поддержку Пекином российской войны против Украины как угрозу безопасности в Европе и во всем мире.

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, администрация президента Байдена четко объяснила, чтобы Китай не предпринимал какие-либо шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

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