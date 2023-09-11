США на пороге принятия долгожданного Закона о черноморской безопасности: что он изменит

В Соединенных Штатах Америки готовятся принять Закон о черноморской безопасности ("Black Sea Security Act of 2023"), предусматривающий размещение военного контингента в Черном море. Этот документ важен для Украины, поскольку обеспечит присутствие НАТО в Черном море, что положительно повлияет на укрепление национальной безопасности нашей страны.

Видео дня

Рассмотрение Конгрессом этого документа свидетельствует об изменении отношения США к Украине и ее морской безопасности, пишет ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Богдан Устименко в статье для Укринформа.

Этот законопроект является дополнением к другому документу – National Defense Authorization Act (NDAA), который определяет расходы Штатов на нацоборону на 2024 год. В сообщении на сайте Конгресса говорится, что законопроект NDAA прошел через обе палаты и должен быть подписан президентом Джо Байденом.

Как отметил Устименко, "Black Sea Security Act of 2023" получил поддержку двух ведущих партий в США, поскольку проект был предоставлен демократкой Джин Шахин и республиканцем Миттом Ромни. Это свидетельствует о двухпартийной поддержке участия США в укреплении безопасности Черноморского региона.

Эксперт отметил, что в документе содержатся важные для Украины выводы:

– в интересах США поддерживать усилия по предотвращению распространения вооруженного конфликта в Европе путем признания Черноморского региона ареной российской агрессии;

– черноморские государства имеют решающее значение для противодействия агрессии РФ и содействия коллективной безопасности стран Североатлантического Альянса;

– насильственные попытки РФ расширить свою территорию и контролировать доступ к Средиземному морю через Черное море представляют угрозу национальной безопасности США и НАТО;

– в интересах США укреплять экономические связи с черноморскими государствами.

В законопроекте о черноморской безопасности США ставят перед собой цели:

– вместе с членами НАТО рассмотрение вопроса о регулярном присутствии в Черном море на ротационной основе;

– создание возможности для увеличения инвестиций и экономической экспансии, в частности в области энергетической и транспортной инфраструктуры между США и черноморскими государствами;

– укрепление экономических связей между США и черноморскими партнерами путем усиления американского присутствия и увеличения американских инвестиций в этих государствах;

– Вашингтон обяжется искать пути решения проблем с продовольственной безопасностью, возникающих из-за блокирования украинских морских портов, поскольку эта проблема будет иметь критические последствия для национальной безопасности США и партнеров;

– обеспечение экономических альтернатив "принудительным экономическим вариантам со стороны КНР", которые дестабилизируют и еще больше подрывают экономическую интеграцию черноморских государств.

Кроме того, США будут рассматривать вопрос о размещении межгосударственного военного штаба в Черноморском регионе. Он будет отвечать за планирование, боеготовность, проведение учений и координацию военной деятельности в более широком Черноморском регионе.

В то же время, как отмечает Устименко, именно от украинской власти будет зависеть, какой объем дополнительной помощи и иностранных инвестиций Украина сможет привлечь из Закона США о черноморской безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния и США проведут обучение военно-морских сил "Sea Breeze 23.3" в Черном море и дельте Дуная, где ситуация остается напряженной из-за действий страны-агрессора России. В тренировках, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие и украинские военнослужащие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!