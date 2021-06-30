США могут ввести запрет на продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США издало приказ, в котором предложило запретить продажу билетов на пассажирскую авиаперевозку между Штатами и Беларусью. Запрет основан на решении Госдепа об ограничении полетов между странами после перехвата самолета Ryanair.

Под запрет также попали полеты на интерлайн-основе. То есть, билеты забронированные через одну авиакомпанию, которые содержат рейсы, выполняемые несколькими перевозчиками между США и Беларусью, сообщает пресс-служба министерства.

"Запрет предоставит правительству США возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности", – отмечено в сообщении.

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Добавим, что запрет еще не введен в действие и заинтересованные стороны могут комментировать документ до 1 июля этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был посажен самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларуси головного мозга" Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Обоих задержали.

Позже саммит Европейского Союза решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты. При этом Европа разрешила полеты над Беларусью только в случае ЧП.