США могут ввести новые санкции против режима Лукашенко в годовщину выборов – CNN

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Беларуси и режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Ожидается, что о новых ограничительных мерах администрация Джо Байдена объявит в понедельник, 9 августа, в годовщину президентских выборов в стране.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Вашингтон передала американским властям список компаний, которые должны оказаться под санкциями.

Среди них организации, которые монополизировал Лукашенко и его соратники. Это в частности "Беларуськалий", а также ряд нефтяных, лесных и сталелитейных предприятий.

Тихановская отметила, что первые санкции США против Беларуси были скорее "моральными" и символическими, и призвала Америку ввести более жесткие меры.

Видео дня

Она привела в пример секторальные санкции, которые ввел Евросоюз после скандала с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича. По словам лидера оппозиции, США в этом случае могут последовать примеру ЕС.

"Они не ударили по режиму, и я думаю, что мы действительно потеряли время", – добавила Тихановская.

Кроме новых ограничений против Беларуси политик призвала США "рассмотреть возможность введения секторальных санкций против России".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом. Она попросила американского лидера о помощи и сказала, что гордится своим народом.