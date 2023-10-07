США могут предложить Польше 'Железный купол' в обмен на Patriot для Украины – Politico

В администрации президента США Джо Байдена якобы рассматривают возможность предложить Польше трехстороннюю сделку с системами противовоздушной обороны. Вашингтон может предложить Варшаве "Железный купол".

В замен на это Польша должна будет передать Украине часть своих систем ПВО "Patriot". Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание Politico.

Журналисты узнали, что с такой инициативой выступил американский сенатор Крис Ван Холлен на закрытом брифинге, который проводили в верхней палате Конгресса представители министерства обороны США.

Как говорится в материале, Польша как член Североатлантического Альянса может получить американские системы "Железный купол" и передать Украине часть своих систем Patriot.

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Этот вопрос возник после того, как Израиль отклонил просьбу Штатов и Украины предоставить "Железный купол" Киеву.

На вооружении США есть две батареи "Железный купол", в будущем государство планирует закупить еще три.

"Железный купол" – противоракетная, противоминометная и противоартиллерийская система высокой эффективности. Разработана она была израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система может перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км, и даже самолеты на высоте до 10 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, соседняя с Украиной Польша купит у американской оборонной компании Lockheed Martin 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Правительство уже утвердило соответствующее соглашение.