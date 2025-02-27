США и Россия обсуждают возможность экономического сотрудничества в Арктике: в Bloomberg раскрыли детали

США и Россия ведут переговоры по экономическому сотрудничеству в Арктике, что может стать частью более широкой стратегии по ослаблению напряжения между Вашингтоном и Москвой. Одним из ключевых вопросов обсуждений является возможность совместного использования торговых путей и разведки природных ресурсов.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, обсуждения находятся на ранней стадии и носят частный характер. Соединенные Штаты также заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики, что может помочь им ослабить связи между Москвой и Пекином.

Один из источников заявил, что официальные лица США рассматривают арктическое сотрудничество как способ убить клин между Москвой и Пекином, но предупредил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько Россия и Китай сблизились за последние годы, в частности, благодаря их "безграничному" партнерству с начала войны в Украине.

Переговоры по Арктике проходят на фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, включая его непосредственные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам аналитиков, Вашингтон и Москва в последнее время показывают готовность к диалогу, сотрудничеству и открытые бизнес-предприятиям, что вызывает беспокойство у европейских союзников и стран НАТО, которые стремились изолировать Москву после ее полномасштабного вторжения в Украину три года назад.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и США планируют встречу в Стамбуле, где, среди прочего, могут обсуждать вопросы возобновления дипломатических представительств. Однако пока официальные лица избегают комментариев по поводу возможных договоренностей.

В последние годы Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО – США, Канадой и скандинавскими странами, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией – стала стратегически важным регионом из-за изменения климата, открывающего новые судоходные маршруты и доступа к потенциальным энергетическим и минеральным ресурсам.

В конце прошлого года Пентагон представил новую арктическую стратегию, учитывающую риски сотрудничества между Москвой и Пекином. Согласно политике времен Джо Байдена, США преследовали цель расширить свою военную готовность и наблюдение в Арктике в ответ на "растущее сближение" между РФ и Китаем.

В свою очередь Китай еще в 2018 году заявил о своих интересах в регионе и объявил себя "приарктическим государством". Страна начала активно развивать Полярный шелковый путь, соединяющий Восточную Азию, Европу и Северную Америку.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, американо-российские переговоры в Саудовской Аравии затрагивали тему энергетического партнерства в Арктике.

Как сообщал OBOZ.UA, пока в Украине продолжаются обсуждения подписания соглашения с США о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, Кремль сделал свой ход, предложив Трампу потенциальное возвращение американских нефтяных компаний в Россию. Москва также заинтересована в совместных энергетических проектах в Арктике в надежде на возобновление экономического сотрудничества с США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!