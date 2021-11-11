США и Китай объединят усилия для борьбы с климатическим кризисом

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата, признав "безотлагательность климатического кризиса". Эти две страны являются главными производителями парниковых газов в мире.

Соответствующая декларация была подписана в среду, 10 ноября, на конференции ООН по изменению климата "СОР26", которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября, пишет La Repubblica.

Согласно документу, до 2030 года страны берут на себя обязательства, среди прочего, тесно сотрудничать в вопросах сокращения выбросов и вести борьбу за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса по Цельсию.

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Такое положение является одной из целей Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. Также страны договорились о совместных шагах для сокращении выбросов метана, перехода к энергетике на возобновляемых ресурсах и декарбонизации.

Глава делегации Китая на на конференции Се Чженьхуа отметил, что обе страны признают, что между положениями соглашения в Париже и текущими усилиями есть разрыв.

"Мы будем совместно укреплять усилия и сотрудничество для ускорения перехода к экологическим и низкоуглеродным технологиям. Изменение климата становится все более актуальной проблемой", – сказал он.

Спецпредставитель американского президента по климату Джон Керри добавил, что договоренность является дорожной картой для будущего сотрудничества между странами.

"Эта декларация – шаг, который мы можем развивать, чтобы сократить разрыв между сокращениями выбросов, установленными на данный момент, и необходимыми. Каждый шаг имеет значение. Нам предстоит долгий путь", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые утверждают, что по состоянию на конец августа 2021 года в мире из-за пандемии коронавируса количество мусора увеличилось до 8,4 млн тонн. Большинство отходов, по их словам, связаны в коронавирусными госпиталями.