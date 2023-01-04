США и Израиль изучают, как можно остановить поставки России иранских дронов – Госдеп

Администрация США обсудила с новыми властями Израиля возможности для прекращения утечки оружия из Ирана. В частности, речь идет о поставках беспилотников в Россию, применяющую их против мирного населения Украины.

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Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что это стало предметом разговоров с органами власти Израиля как по линии Госдепартамента, так и Белого дома.

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"Мы обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", – сказал Нед Прайс.

Он рассказал, что Вашингтон применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану реализовывать схемы поставок вооружений за границу. Прайс напомнил, что США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к этим сделкам. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.

"Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию, а также других стран-изгоев", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в новогоднюю ночь российские военные устроили массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 45 вражеских БПЛА. Всего на новогодние праздники силы украинской ПВО уничтожили 84 дрона.

3 января спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские войска использовали по меньшей мере половину дронов-камикадзе из новой партии, которую Иран предоставил РФ. В общей сложности в этой партии, по данным украинских спецслужб, насчитывалось 250 беспилотников.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными" и заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной".

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