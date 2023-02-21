США и Европа никогда не угрожали России, мы вам не враги: Байден из Польши обратился к россиянам

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден во время своего официального визита в Варшаву обратился и к гражданам России. Американский президент понимает, как сильна в РФ государственная пропаганда и попробовал разрушить ключевые мифы, навязанные "глубинному народу" Кремлем.

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Слова Байдена передают польские СМИ. За два десятка лет, что Владимир Путин находится у власти, россиянам неизменно вбивают в голову, что коллективный Запад – их заклятый враг, который виноват в нищете, повальной коррупции и, наконец, в развязании кровопролитной войны в Украине.

"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", – подчеркнул глава Белого дома.

Байден отметил, что война, на которой погибают, в том числе, и граждане России, дети, мужья, отцы, не вызвана какой-то необходимостью, она является результатом амбиций только одного человека. Этот человек – президент Путин, и ему достаточно сказать лишь слово, чтобы кровопролитие прекратилось, все солдаты вернулись домой.

"Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине защищать себя", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Байден посетил Киев, причем сделал это без предварительного оглашения. Вместе с Зеленским лидер США гулял по центральным улицам украинской столицы, несмотря на звуки воздушной тревоги.

Такой политический сигнал Путину разозлил россиян. Граждане РФ, поддерживающие тоталитарный режим Кремля, буквально "полыхали" в соцсетях, назвав приезд Байдена в Киев к годовщине с начала полномасштабной войны унижением их фюрера.

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