США хотят заказать автономные надводные БПЛА, способные перехватывать маневренные суда

Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона объявило срочный тендер на производство для военно-морских сил США малых беспилотных надводных аппаратов (sUSV), которые способны перехватывать маневренные суда. Поставщиков предупредили, что подобные морские дроны Вашингтон готов поставить союзникам и партнерам.

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Объявление размещено на официальном портале подразделения. Проект получил название "Готовый к производству, недорогой, морской экспедиционный" (PRIME).

Согласно ему, США стремятся создать БПЛА, которые могут выполнять операции в открытом море с автономной навигацией по маршрутным точкам, возможностями обнаружения и уклонения от действий.

В определенных американским Минобороны технических характеристиках указано, что надводные дроны должны обладать способностью нести полезную нагрузку весом 450 кг на расстояние 500-1000 морских миль (900-1852 км), а также развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).

В требованиях к потенциальному поставщику указано, что аппараты в своих действиях должны быть автономными. Ведь Пентагон ищет решения, которые позволят нескольким дронам в "рое" сотрудничать вместе, адаптироваться к изменяющимся параметрам цели, в условиях ее постоянного маневрирования и с учетом окружающей среды.

Также в объявлении отмечено, что все это может происходить при отсутствии спутниковой навигации (GNSS). Одним из особых положений тендера является призыв к нескольким компаниям сотрудничать над одним или несколькими предложениями. К примеру, одна фирма может предложить платформу sUSV как основную, а другие интегрировать автономное ядро, беспилотные технологии и т. д.

Военное ведомство США допускает, что поставщик оборонной продукции должен отдавать себе отчет, что эти морские дроны "могут быть поставлены союзникам и партнерам страны с соблюдением экспортного законодательства".

Срок поступления заявок на конкурс чрезвычайно сжат – до полуночи 12 февраля 2024 года. Претенденты должны представить не только готовый прототип, но и доказать способность производственных мощностей, на которых есть возможность составлять 10 дронов ежемесячно, или не менее 120 в год.

Как сообщал OBOZ.UA, американская газета The New York Times ранее рассказала об успехах Украины в применении морских дронов в войне с РФ. Идея заключается в дополнении западного вооружения украинским, учитывая инновационные системы, и создании с помощью БПЛА и дальнобойных ракет реальной угрозы врагу.

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