США хотят лишить Россию лучших ученых: в Bloomberg раскрыли план Байдена

Администрация Джо Байдена рассматривает механизм по отмене визовых ограничений для россиян с высокой научной квалификацией. Сюда относятся граждане РФ, имеющие большой опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными отраслями науки.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Такая инициатива возникла в связи со статистикой высокой доли российских ученых, которые пытаются сбежать от санкций, введенных цивилизованным миром и существенно ограничивающих область их исследований и разработок.

"Белый дом включил в последний дополнительный запрос к Конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому специалисты из РФ, подающие заявление на получение рабочей визы в Соединенных Штатах, должны иметь действующего работодателя", – указано в сообщении.

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Также отмечается, что представитель Совета национальной безопасности США подтвердил, что эти усилия направлены на ослабление высокотехнологичных ресурсов президента РФ Владимира Путина в ближайшей перспективе и инновационной базы России в долгосрочной перспективе, а также на пользу экономики и национальной безопасности США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– импорт урана из России может оказаться под эмбарго по решению Евросоюза;

– западный эксперт пояснил, какой эффект имеют введенные санкции Запада против российской экономики.