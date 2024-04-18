США готовы принять дополнительные меры против Китая, если он не прекратит помогать России – Госдеп

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки в очередной раз призвали Китай не помогать стране-агрессору России вести войну против Украины. Вашингтон будет готов принять против Пекина дополнительные меры, если сотрудничество между этими государствами будет усугубляться.

Об этом на брифинге в среду, 17 апреля, сказал заместитель представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. По его словам, в Штатах считают, что КНР поддерживает военные усилия РФ, и помогает Москве наращивать оборонное производство.

Речь идет, как сказал Патель, о значительных поставках станков, микроэлектроники, оптики и дронов.

Кроме того, Кремль получает от Пекина натуральную целлюлозу, которую использует для производства топлива для оружия. Эти материалы заполняют критические пробелы в российском оборонном производственном цикле, помогая оживить российскую оборонно-промышленную базу.

Без помощи Китая Россия столкнулась бы с трудностями из-за санкций и экспортного контроля со стороны Соединенных Штатов.

"Мы выражали это беспокойство КНР по дипломатическим каналам, в том числе во время недавних разговоров на уровне лидеров, и мы информировали наших союзников и партнеров о наших опасениях за последние несколько недель", – сказал представитель Госдепа.

Патель напомнил об указе президента Джо Байдена, который нацелен на банки в третьих странах, которые помогают российской оборонной промышленности. По его словам, США уже ввели ряд санкций против компаний в Китае и готовы приложить дополнительные усилия в случае необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание АР со ссылкой на разведчиков и чиновников США заявило, что Китай в разы увеличил поставки оборудования стране-агрессору России, которое она может использовать для продолжения войны против Украины. Речь идет про станки, микроэлектронику и другие технологии.

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