США готовы к войне с Китаем: министр обороны Хегсет отреагировал на тарифные угрозы Пекина

Соединенные Штаты "готовы" к войне с Китаем, заявил американский министр обороны Пит Хегсет спустя несколько часов после угроз со стороны Пекина "сражаться до конца в любой войне с США – будь то тарифная, торговая или любая другая". Резкие высказывания прозвучали после того, как Вашингтон удвоил до 20% первоначальный 10-процентный тариф на китайские импортные товары.

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В эфире прореспубликанского телеканала Fox News Хегсет сказал: "Мы готовы", – в ответ на упоминание войны китайской стороной. "Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне", – добавил он и подчеркнул, что важно "быть сильными".

Глава Пентагона отметил, что это причина, по которой команда Дональда Трампа "перестраивает армию".

"Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно другой идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, хотят вытеснить Соединенные Штаты. Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными", – заявил Хегсет.

Напомним: представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее сказал: "Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип, мы готовы воевать до конца".

Таким образом Пекин отреагировал на новые пошлины со стороны Соединенных Штатов. Китай в ответ повысил импортные пошлины на определенные американские сельскохозяйственные и пищевые продукты на 10–15%.

Кроме того, в отношении 25 американских компаний были введены экспортные и инвестиционные ограничения "по соображениям национальной безопасности".

Кстати, чуть позже в эфире Fox News Хегсет настаивал, что у Трампа "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, и что США продолжат стремиться к "историческому миру и историческим возможностям".

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал Вашингтону сосредоточиться на торговом противостоянии с Китаем, а не с Европой.

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