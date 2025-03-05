'Булинг на нас не действует': в Китае заявили о готовности к 'любой' войне с США

Китай отреагировал на на действия США отноительно повышения пошлин на китайский импорт. В министерстве иностранных дел страны заявили, что на Пекин "запугивание не действует", а "давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом обращения с КНР".

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Соответствующее заявление было обнародовано на странице китайского МИД в соцсети X, ее также распространило посольство Китая в США. В ведомстве, в частности, заявили, что проблема фентанила является "надуманным поводом" для повышения пошлин на китайский импорт.

Контрмеры Китая для защиты его прав и интересов вполне законны и необходимы, говорится в заявлении.

В МИД КНР также добавили, что Соединенные Штаты, а не кто-либо другой, несут ответственность за проблему фентанила внутри США.

"В духе гуманности и доброй воли к американскому народу мы приняли решительные меры, чтобы помочь США в решении этой проблемы. Вместо того, чтобы признать наши усилия, США пытаются очернить и переложить вину на Китай, а также пытаются оказывать давление и шантажировать Китай повышением тарифов. Они наказывают нас за помощь им", – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что это не решит проблему США и подорвет диалог и сотрудничество с Пекином по борьбе с наркотиками.

"Запугивание нас не пугает. Булинг на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом обращения с Китаем. Любой, кто оказывает максимальное давление на Китай, выбирает не того парня и просчитывается. Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным. Если война – это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы воевать до конца", – подытожили в китайском МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп объявил 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады, которые вступили в силу 4 марта, а также удвоил пошлину на товары из Китая до 20%. По словам американского лидера, целью является "наказать" страны, которые якобы "пользуются" экономикой США, не давая ничего вместо этого.

После введения таких пошлин американский фондовый рынок США рухнул – бизнес потерял 3,6 трлн долларов. А Tesla соратника Трампа Илона Маска потеряла 45% своей стоимости.

Кроме того, доллар упал до четырехмесячного минимума, в то время как канадский доллар и китайский юань выросли.

Канада в ответ объявила о 25-процентных пошлинах на товары из США. Также страна планирует прекратить экспорт электроэнергии в США. Китай в свою очередь вел новые тарифы и ограничил экспорт стратегически важных ресурсов для американских компаний.

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