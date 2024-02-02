США должны последовать примеру ЕС и выделить Украине деньги – Атлантический совет

В Соединенных Штатах Америки должны взять пример с Европейского Союза и как можно скорее выделить Украине новую помощь в ее борьбе с Россией. Соглашение ЕС о предоставлении Киеву 50 млрд евро должно стимулировать Конгресс принять такое же решение.

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Об этом сказал бывший помощник госсекретаря США по Европе, научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид в пятницу, 2 февраля, передает Укринформ. Он призвал американских законодателей преодолеть заангажированность, которая вредит интересам Штатов, и проголосовать за выделение средств для Украины.

Решение Евросоюза относительно помощи Украине, как считает американский дипломат, было принято в срок, и теперь шаг за Соединенными Штатами.

"Европа сейчас тратит на поддержку Украины больше, чем США, что свидетельствует о том, что она вряд ли является "халявщиком", как утверждают бывший президент Дональд Трамп и его неоизоляционистские союзники", – сказал эксперт.

Фрид считает, что без американского вооружения и снарядов Украина рискует проиграть в войне с Россией, а это грозит безопасности Европы и откроет возможность распространения российской агрессии, а также поощрит других агрессоров, таких как Иран и Китай.

В то же время старший директор Европейского центра Атлантического совета Йорн Флэк считает, что соглашение в Брюсселе закрепляет за ЕС статус ведущего сторонника Украины.

По его словам, это опровергает аргументы относительно усталости от Украины, которые раздаются из некоторых столиц как повод прекратить поддержку. Это решение также является важным сигналом Штатам о том, что Европа активизируется и будет с Украиной в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что Конгресс США одобрит запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств в помощь Украине. Тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Штатов транслируют "информационные диверсанты".

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