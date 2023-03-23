США должны готовиться к возможной конфронтации с Китаем: Пентагон инициировал модернизацию сил в странах Азии

В Пентагоне убеждены, что вооруженные силы США должны быть готовы к возможной военной конфронтации с Китаем. Для этого Конгресс должен одобрить проект оборонного бюджета в 842 миллиарда долларов, предусматривающий модернизацию американских войск в Азии и других регионах.

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Об этом шла речь во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, сообщает АР. Проект оборонного бюджета представлял лично министр обороны США Ллойд Остин.

"Это бюджет, основанный на стратегии, он обусловлен серьезностью нашего стратегического противостояния с Китайской Народной Республикой", – заявил министр обороны.

По его словам, проект нового бюджета предусматривает более 9 млрд долларов на наращивание военного потенциала в Тихом океане, а также для защиты союзников. Это на 40% больше, чем имеет нынешний оборонный бюджет США.

Также Ллойд Остин отметил расширение новых боевых технологий в мире, в том числе гиперзвукового оружия.

Со своей стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли добавил, что действия Китая направляют его на путь конфронтации и потенциального конфликта с его соседями и, возможно, с Соединенными Штатами.

При этом Милли подчеркнул, что сдерживание и подготовка к войне являются чрезвычайно дорогим удовольствием, но не таким дорогим, как ведение войны. Поэтому проект нового бюджета, по словам Милли, предотвращает войну и готовит США к ее ведению, если в этом возникнет необходимость.

Слушания в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США состоялись на фоне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, который усилил обеспокоенность потенциальной поддержкой России Китаем, а также увеличение угрозы для стран Запада.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта глава Китая Си Цзиньпин посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

Накануне этого визита Белый дом заявил, что скептически относится к встрече главы Китая и президента России, поскольку существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. По словам Блинкена, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.

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