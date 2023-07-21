США будут внимательно следить за действиями России в Черном море – Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты будут внимательно следить за действиями страны-агрессора России в Черном море. РФ ранее назвала своими "законными военными целями" суда, которые будут следовать по "зерновому коридору" в порты Украины.

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Об этом Кирби сказал в четверг, 20 июля, на брифинге. Он подчеркнул, что гражданские корабли в Черном море пытаются доставить продовольствие людям, которые в нем нуждаются.

Нет никаких легальных оснований для нападения на гражданское судно, которое идет в украинский порт за продуктами, добавил представитель США.

"Мы, очевидно, продолжаем призывать Россию вернуться к зерновому соглашению, и мы будем очень внимательно следить за тем, как они решат вести себя в этой связи", – заявил Кирби.

Он отметил, что к угрозам РФ следует относиться серьезно.

Также Кирби сообщил, что Штаты будут работать над тем, чтобы вывезти зерно из Украины, передает "Голос Америки".

"Мы работаем и будем работать с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы вывезти зерно из Украины. Это, скорее всего, будут наземные пути, мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения. Это не так эффективно, таким путем не вывезешь так много зерна, мы это понимаем, но не оставим попытки", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России. В то же время РФ не дает понять, она полностью вышла из зерновой сделки или приостановила ее.

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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