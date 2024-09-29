'Следите за руками': Семиволос объяснил, когда Иран может резко изменить свою мирную риторику по отношению к Западу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН призвал начать диалог о примирении с Западом. Однако на самом деле Тегеран может резко изменить свою мирную риторику.

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Слова иранского президента могут быть направлены лишь на то, чтобы выиграть время для накопления сил. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его словам, на сегодняшний день для Ирана сложились достаточно неблагоприятные условия проведения какой-либо более агрессивной политики. Поэтому риторика Пезешкиана в ООН была непривычной для Тегерана. В то же время Семиволос предупреждает, что настроения Ирана могут резко измениться.

"Очень интересные заявления Пезешкиана, которые очевидно стоит принять во внимание, но пока только во внимание и следить за руками, что называется. Такое изменение риторики со стороны иранцев произошло из-за того, что сейчас для Ирана достаточно неблагоприятные условия проведения какой-то более агрессивной политики. Экономическая ситуация в стране непростая, и они не имеют сил воевать как с Израилем, так и особенно с США", – сказал эксперт.

Семиволос считает, что заявления Пезешкиана с трибуны ООН, вероятно, согласованы с аятоллой Али Хаменеи, который держит всю власть в стране. Таким образом Тегеран может разыгрывать игру в хорошего и плохого полицейского.

"Предлагая Западу начать диалог о примирении, иранцы, возможно, просто хотят выиграть время. Сейчас у них нет возможности воевать, но надеются накопить силы. Поэтому и затеяли именно такую ​​игру, чтобы, например, получить определенные гарантии той же России, что она будет их защищать и помогать в случае войны с Израилем, если туда вмешаются американцы", – заявил Семиволос.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "никогда не одобряла" российскую агрессию против Украины. Также политик отрицает, что Тегеран поставляет Москве ракеты.

Ранее издание Reuters сообщило, что Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, не хватало пусковых установок к ракетам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что Иран задержал поставки России пусковых систем к ракетам Fateh-360, вероятно, из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменимых пусковых установок. Россия сможет без проблем найти альтернативу им.

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