США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS – WSJ

Пентагон готов передать американские ракеты ATACMS, которые необходимы Украине для успешных шагов в контрнаступлении, уже в ближайшее время. Буквально документ находится на подписании в Белом доме у самого президента США Джо Байдена.

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Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники среди европейских и американских чиновников. Штаты намерены внести изменения в вектор помощи войскам ВСУ пока Россия переживает внутренний раскол и дестабилзацию.

"По словам официальных лиц в США и Европе, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели", – заметили авторы статьи.

ATACMS используются в оперативно-тактическом комплексе и способны приносить очень веские результаты. Это баллистическая ракета дальностью до 300 км, которую можно направлять из систем HIMARS. Она не оставляет врагу шансы: уничтожает его тыловые пункты управления, командные пункты, склады с боеприпасами и т.д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ заметили, что для противодействия ракетам С-300, которые применяет враг для обстрела Украины, нашим войскам остро требуется поставка боеприпасов ATACMS.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также заметил, что отсутствие у ВСУ доступа к ATACMS, которые США отказываются предоставить, затрудняет достижение освобождения территорий в рамках контрнаступления.

"Если бы у Украины были ATACMS, Черноморского флота (РФ) уже не было бы. Администрация Байдена еще не четко определила стратегический результат, который мы хотим, и мы четко не сказали, что хотим, чтобы Украина победила", — подчеркнул он.