Срочная потребность в боеприпасах: Rheinmetall может построить завод в Литве без спецразрешения

Немецкая корпорация Rheinmetall инвестирует более 180 млн. евро в строительство в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Инвестиционное соглашение было подписано еще в начале июня, однако разрешение на строительство правительство Литвы еще не предоставило. Министерство экономики и инноваций страны предложило предоставить проекту статус "обеспечивающего неотложные потребности государственной безопасности и обороны".

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Этот статус позволит вести все работы без специального разрешения правительства, передает национальный вещатель Литвы. Если правительство одобрит предложение министерства, соответствующее разрешение будет предоставлено уже по окончании строительства.

Предполагается, что строительство завода под названием Lithuanian Center of Exellence for Ammunition начнется в октябре этого года. Проект должен создать не менее 150 новых рабочих мест.

Сейчас Литва закупает большую часть оружия и боеприпасов на международных рынках. Таким образом, безопасность страны зависит от иностранных поставщиков.

"Чтобы литовская армия имела постоянный доступ к необходимому оружию и соответствующим потребностям государства боеприпасам, необходимо обеспечить удовлетворение основных потребностей государства субъектами хозяйствования, действующими на территории Литвы", – сказано в проекте постановления правительства.

Постановление будет касаться не только разрешения на строительство Lithuanian Center of Exellence for Ammunition. Она позволит любым оборонным проектам ускорить запуск, процедуры оценки воздействия на окружающую среду и получение разрешений на строительство еще до окончания строительства.

Также инвесторы не будут обязаны информировать общественность о проекте и приглашать ее к участию в рассмотрении проектных предложений.

Как сообщал OBOZ.UA, Rheinmetall получил самый большой заказ в своей истории. Речь идет о контракте на сумму 8,5 миллиарда евро, который предусматривает увеличение запасов боеприпасов для Бундесвера и его союзников, включая Украину. Поставки снарядов начнутся в 2025 году.

Ранее сообщалось, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

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