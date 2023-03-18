Сравнили армию России с мусором: в посольстве США в Украине с юмором проиллюстрировали Всемирный день переработки. Фото

Посольство США в Украине опубликовало юмористическое изображение, посвященное Всемирному дню переработки. На фото они сравнили армию России с отходами.

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Об этом стало известно из Twitter-аккаунта Посольства США в Украине. На иллюстрации видно, что российский танк представлен в виде отходов.

"Отмечая Всемирный день переработки, давайте поразмышляем над тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить количество отходов, повторно использовать предметы и восстановить здоровье нашей планеты", – написали они.

Следует отметить, что 18 марта отмечается Всемирный день переработки или Global Recycling Day. Он введен в 2018 году с целью повышения осведомленности не только о важности утилизации, но и о том, насколько ценны на самом деле отходы как ресурс. То есть стимулировать правительства и людей рассматривать отходы как вторсырье, а не мусор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 18 марта украинские силы ПВО уничтожили 11 дронов-камикадзе, которые российские оккупанты выпустили по Украине. В общей сложности армия страны-агрессора применила во время ночной атаки 16 беспилотников "Shahed-136/131";

– вечером 17 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Сильнее всего их было слышно в нижней части города, особенно в микрорайоне Колония и у железнодорожного вокзала, где недавно было зафиксировано скопление военной техники русской армии.

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