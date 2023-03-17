В оккупированном Бердянске ''бавовна'': в городе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 17 марта прогремели мощные взрывы. По меньшей мере, два взрыва местные жители слышали в районе микрорайона Колония.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Бердянск Сегодня". Как отмечается, вероятно, у россиян, захвативших город, произошла "бавовна".

Мэр оккупированного Мелитополя (120 км от Бердянска) Иван Федоров в Telegram также отметил, что у российских военных "жаркий вечер".

"Местные жители сообщают о двух громких взрывах. Уточняем подробности", – написал он.

Бердянцы в комментариях писали, что сильнейшие взрывы были слышны в нижней части города, особенно в микрорайоне Колония и около железнодорожного вокзала.

"Был звук со стороны Колонии. На 8 марта (микрорайон города. – Ред.) слышалось, как слегка громыхнуло. Раз почти весь город одинаково не трухнул – не прилет, не самолет, не ПВО. Похоже на партизанскую закладку", "Да, на Слободке тоже было громко", "Колония очень громко", "3 пляж громко", "Говорят, на Слободке было слышно! Где-то в море. На горе ничего не слышал", "Колония очень сильно было слышно", "Колония в шоке! Похода куда-то к нам прилетело", "Центр было очень громко!", "Такое ощущение, что таки прилетело!" – писали в сети.

Канал "Бердянск Сегодня" добавил, что недавно появилась информация о том, что в микрорайоне Колония на территории завода Дормаш зафиксировали скопление военной техники российской армии.

Отметим, что 7 марта в Бердянске также раздавались взрывы. По предварительным данным, было попадание по объектам захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января в Бердянске взорвали авто местной коллаборантки Валентины Мамай. Она в первые дни полномасштабного вторжения предложила свою помощь русским захватчикам.

Также в городе произошел серьезный пожар на базе отдыха, которую облюбовали российские захватчики. Гостевой комплекс продолжал работать в оккупации и обслуживал российских военнослужащих.

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