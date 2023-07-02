По Канаде прокатился мощный торнадо: дома разрушены, а деревья вырваны с корнями. Видео

В День Канады, 1 июля, в округе Маунтин-Вью недалеко от канадского города Дидсбери (штат Альта) возник огромный торнадо. По информации СМИ, смерч достигал ширины до километра. Непогода разрушила пять домов и повредила еще девять, а также сравняла с землей довольно большую территорию, засаженную деревьями.

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Пострадала одна местная жительница. По данным Calgary CTV, она оказалась в ловушке в своем подвале. Женщину спасли, и она получила лишь легкие травмы (чтобы посмотреть видео торнадо, доскролльте страницу до конца).

Также известно, что сильный ветер убил сельских животных: по меньшей мере 25 коров, 20 кур, одну лошадь.

Бешенный вихрь принес с собой огромный град – многие жители писали в социальных сетях, что это были самые большие льдины града, которые они когда-либо видели.

"Был град размером с кулак. Я выглянула наружу и увидела воронкообразные облака. Все произошло довольно быстро и довольно страшно", – рассказала журналистам Мелисса Баучер, которая управляет палаточным лагерем недалеко от Дидсбери.

Она отметила, что смерч приземлился к югу от города, где есть несколько домов и ферм. Если бы под ударом оказался центр, разрушений было бы намного больше.

Премьер-министр Джастин Трюдо на своей странице в Twitter поддержал жителей, которые пострадали из-за стихии. "Канадцы здесь для вас, и мы думаем о вас... Пожалуйста, берегите себя", – написал он.

В Daily Mail отметили, что из-за суровых погодных условий федеральный департамент приостановил мероприятия, посвященные Дню Канады, в столице Оттаве.

Как писал OBOZREVATEL, 30 июня в Кении грузовик с транспортным контейнером съехал с дороги и влетел в автомобили и пешеходов. Известно о по меньшей мере 48 погибших в результате масштабного ДТП.

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