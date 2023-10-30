Спикер Палаты представителей подтвердил, что помощь США Украине и Израилю разделят

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Штатов Украине и Израилю разделят. Решение будет приниматься двумя разными законопроектами, а не одним, как предполагалось ранее.

Соответствующую позицию новоизбранный глава парламента озвучил в интервью Fox News. Он назвал отдельное финансирование Израиля "насущной и неотложной потребностью".

Джонсон указал, что нынешние события в Израиле требуют немедленного внимания и реакции США.

"Я верю, что это будет поддержано обеими партиями, и очень на этом буду настаивать", – добавил спикер.

Напомним, ранее Джонсон предложил отделять вопросы финансовой помощи Украине и Израилю. Он выражал обеспокоенность по поводу американской финподдержки нашего государства в целом. По его мнению, из-за этого любые деньги для Израиля, где тоже идет война, придется искать за счет сокращения в других местах.

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Как известно, президент США Джо Байден запросил у Конгресса США $106 миллиардов для дополнительного финансирования. Он акцентировал на том, что $61 млрд из этой суммы пойдет на укрепление обороны Украины, а остальные $14,3 млрд распределят между Израилем, а также Индо-Тихоокеанским регионом и пограничной службой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 октября США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов. В него в частности вошли дополнительные ракеты GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасы для ЗРК NASAMS.

– Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в Белом доме серьезно озабочены из-за вероятности выхода военного конфликта между Израилем и Палестиной на весь ближневосточный регион. Угрозу создает, прежде всего, позиция Ирана и его армии, которая продолжает обстреливать контингент американских войск в районе сектора Газа.

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