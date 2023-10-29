У Байдена заявили о реальной угрозе расширения войны на Ближнем Востоке

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обозначил, что в Белом доме всерьез обеспокоены вероятностью выхода военного конфликта между Израилем и Палестиной на весь ближневосточный регион. Такая угроза существует, в первую очередь, из-за позиции Ирана и его армии, продолжающей обстреливать контингент американских войск в районе сектора Газа.

Слова чиновника из администрации Джо Байдена передает CNN. Он указал, что Соединенные Штаты готовы к любой эскалации и внимательно следят за развитием боевых действий.

"Мы бдительны, потому что видим повышенные угрозы нашим силам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", – пояснил Салливан.

Видео дня

Напомним, глава Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заговорил о "преступлениях сионистского режима". По его словам, это может вынудить Иран вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС.

До этого в США выяснили, что Тегеран является соучастником атак боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время у Вашингтона сейчас нет точных разведывательных данных или доказательств того, что иранские спецслужбы имеют прямое отношение к действиям террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 октября в Дагестане местные устроили "охоту" за израильтянами. В аэропорту Каспийска собрались сотни людей, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!