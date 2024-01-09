Спецслужбы предупреждают Нетаньяху о возможной эскалации на Западном берегу реки Иордан – СМИ

Руководители служб безопасности несколько раз в последнее время предупреждали премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможной эскалации на Западном берегу реки Иордан. Ситуация там находится "на грани серьезного ухудшения".

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Об этом в понедельник, 8 января, сообщило издание The Times of Israel. Как отреагировал на предостережения глава израильского правительства журналисты не уточнили.

Как отмечается, у спецслужб возникла обеспокоенность из-за решения правительства закрыть въезд на территорию Израиля с Западного берега реки Иордан по соображениям безопасности. Решение было принято в октябре после нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС.

Таким образом, более 150 тысяч палестинцев, которые жили на Западном берегу, но работали в Израиле до войны, не могли больше добираться до места работы.

Нетаньяху накануне отказался провести голосование кабинета безопасности по отмене решений, учитывая давление со стороны партнеров по коалиции.

"Повышенная обеспокоенность возникает после удержания Израилем сотен миллионов долларов налоговых поступлений, принадлежащих Палестине, а также отказа разрешить примерно 150 тысячам палестинских рабочих вернуться на свои рабочие места в Израиле и поселениях", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нетаньяху сказал, что Израиль пытается избежать войны еще и с ливанской "Хезболлой". Однако если она будет неизбежна, Израиль готов к этой войне.