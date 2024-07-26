Спецпредставитель Китая отправляется в турне по странам Глобального Юга: будет говорить о войне в Украине

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 28 июля начнет свою рабочую поездку по странам Глобального Юга. Он посетит Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где будет говорить в частности и о войне в Украине.

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Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Отмечается, что посещая упомянутые страны, Ли Хуэй "проведет четвертый раунд челночной дипломатии" по поводу "украинского кризиса".

Челночная дипломатия – метод вмешательства, когда стороны конфликта не встречаются и непосредственно не общаются друг с другом (не хотят общаться или взаимодействовать друг с другом). Коммуникация происходит исключительно через посредников, которые способствуют поиску понимания и пытаются сблизить или направить позиции сторон к разрешению конфликта.

В Бразилии, ЮАР и Индонезии представитель Китая обсудит с коллегами ситуацию, а также пути деэскалации с целью возобновления мирных переговоров.

"Война все еще продолжается, перспективы мирных переговоров до сих пор неясны, и существует риск дальнейшей эскалации. Международное сообщество, особенно страны Глобального Юга, в целом обеспокоены этим и способствуют охлаждению ситуации. Как постоянный член Совбеза ООН и ответственная большая страна Китай всегда был твердо предан продвижению политического разрешения кризиса", – сказала Мао Нин.

Напомним, что 7 марта этого года специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках "дипломатического турне" посетил Украину и встретился с представителями украинских властей.

Ему и членам китайской делегации показали обломки сбитой ракеты производства Северной Кореи, и рассказали о том, как Россия использует для производства оружия комплектующие из третьих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие последствия визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин не будет поставлять оружие России. Кроме того, КНР признает территориальную целостность Украины.

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