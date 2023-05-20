Спецпосланник Хуэй предложил Польше вместе с Китаем урегулировать 'украинский кризис'

Через два дня после визита в Украину специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетил Польшу и провел в Варшаве ряд переговоров. Стороны обменялись мнениями по политическому урегулированию "кризиса в Украине".

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Хуэй предложил Польше сотрудничество. Об этом сообщает RTHK.

Ли Хуэй заявил, что эскалация и затягивание украинского кризиса не в интересах всех сторон, и Китай надеется, что война "утихнет как можно скорее и можно будет возобновить мирные переговоры".

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и сводится к содействию миру и переговорам. На основе документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" Китай готов укреплять диалог со всеми сторонами, продолжать расширять общий знаменатель политического решения кризиса и постепенно накапливать консенсус и заложить прочную основу для прекращения огня и войны", – отметил он.

Хуэй добавил, что Польша является близким соседом Украины и важной страной в Центральной и Восточной Европе. Китай придает большое значение важной роли Польши и готов продолжать поддерживать контакты со страной. В частности, по политическому урегулированию "украинского кризиса, поддерживать создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и предоставлять прочные гарантии европейской безопасности".

Спецпосланник подчеркнул, что Китай и Польшу связывает традиционная дружба.

"Китай готов работать с Польшей, чтобы постоянно выводить китайско-польские отношения на новый уровень на основе взаимного уважения, равного обращения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов", – сказал он.

В Польше заявили, что готовы работать вместе с Китаем для достижения существенного прогресса в польско-китайских отношениях. Польская сторона высоко оценивает конструктивную роль Китая в международных делах в качестве постоянного члена Совета Безопасности и ожидает, что Китай продолжит играть позитивную роль в украинском вопросе, чтобы способствовать скорейшему ослаблению нынешней напряженности и реализации мира.

Стоит отметить, что после встречи заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Гервеля со специальным посланником Китая по делам Евразии Ли Хуэем Варшава призвала Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила войну в Украине и вывела свои войска с оккупированных территорий. Польша надеется, что Китай "будет оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению принципов международного права".

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 апреля Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином и назвал переговоры "содержательными". Стороны договорились о турне специального представителя Пекина Ли Хуэя, который должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины.

17 мая в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй и встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политики обсудили взаимодействие своих государств как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.