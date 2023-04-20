SpaceX запустит гигантский космический корабль Starship: онлайн-трансляция

Компания SpaceX в четверг, 20 апреля, предпримет вторую попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с площадки в Техасе. Событие можно наблюдать в прямом эфире, онлайн-трансляция начнется в 13:28 по Гринвичу (15:28 по Киеву).

Видео дня

Полет сделает ракетную систему Starship самой большой и мощной, которую человечество когда-либо запускало, отмечается в сообщении пресс-службы SpaceX. Если запуск будет успешным, это станет значительным шагом к космическому туризму (видео с трансляцией размещено внизу новости).

Корабль в будущем планируют использовать для транспортировки людей на Луну и Марс.

Первый испытательный полет Starship будет запущен с базы Starbase недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе.

Веб-трансляция начнется за 45 минут до старта.

17 апреля запуск не состоялся из-за проблем с клапаном давления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Компания Илона Маска SpaceX анонсировала запуск Starship на понедельник, 17 апреля, однако из-за технических проблем следующую попытку отложили.

– Сам Маск заявил, что не ожидает прорыва во время первого запуска и сочтет успехом, если ракета не взорвется на площадке. Шансы на успех он оценил как "50 на 50".

– Ранее SpaceX опубликовала новое видео о будущей колонизации Марса. В нем показано, что произойдет, когда Starship совершит посадку на Красной планете, а люди построят там жилища.