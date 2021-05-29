Цифры голосования за Асада в 2021-м – почти такие же, как за Гитлера в 1938-м. "Открытая Россия" закрывается ради спасения своих членов. Россия заставляет европейцев летать через Лукашенко. Софии Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной...

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию назвал Россию "ненормальной страной".

"Действия России — агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. <...> Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет",— сказал господин Дуда.

Медийная и политическая обслуга только-только начала отходить от байденовского "убийца" в адрес Путина, и тут опять. Теперь вот – президент Польши. Если в ответ на слова Байдена российский телевизор несколько суток в режиме нон-стоп крутил кадры спотыкания 46-го президента США на трапе самолета, то ответ на слова Дуды был более разнообразным. Владимир Познер объяснил, что это "признак низкого уровня политического руководства этой страны" (Познер почему-то имел в виду не Россию, а Польшу), а обитатели "Воскресного вечера" Соловьева два часа рассказывали друг другу всякие гадости про поляков, про их плохую историю и отвратительный польский гонор.

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В то же время может имело смысл примерить слова польского президента на события хотя бы одного дня и оценить их с точки зрения нормальности.

В Сирии, которая полностью контролируется путинской Россией, состоялись президентские выборы, на которых победил Асад, набрав 95,1% голосов. В Сирии продолжается геноцид народа, который устроил Путин со своим коллегой Асадом. В стране около 7 миллионов беженцев. Разрушена инфраструктура, исчезла экономика. И вот в таких условиях проводятся выборы, в которых диктатор, удерживающий власть исключительно благодаря Путину, набирает 95,1% голосов. Больше, чем Путин. Правда, чуть меньше, чем процент поддержки Гитлера в 1938 году.

Гитлер тоже, как и Путин любил проводить выборы. 12 ноября 1933 года в Третьем рейхе было проведено внеочередное общенародное голосование по выборам парламента. Голосование прошло одновременно с референдумом по вопросу о выходе Германии из Лиги Наций. Выход из Лиги Наций поддержало 95,1 % избирателей – ровно столько же, сколько 88 лет спустя в Сирии поддержало Асада. В 1938 году состоялся Аншлюс. Это события потребовали нового голосования в Третьем рейхе. Гитлер, как и Путин любил чтобы все по закону – Путин ведь в оккупированном Крыму тоже референдум проводил. В бюллетенях 1938 граждан Рейха спросили: "Согласны ли Вы с произошедшим 13 марта объединением австрийцев с германским государством и поддерживаете ли список нашего вождя Адольфа Гитлера?". 99,01% избирателей сказали "да".

Референдум в Австрии по аншлюсу с Германией прошел 10 апреля 1938 года — на бюллетенях диаметр ячейки "за" был почти в два раза больше, чем диаметр ячейки "против". По официальным данным, 99,73% избирателей высказались за аншлюс. То есть Австрия даже чуть больше хотела быть проглоченной, чем Германия – ее проглотить.

Кстати, в России в сентябре тоже будут "выборы". Чем мы хуже Асада и Третьего рейха? Конечно, мы не хуже. И к выборам тоже готовимся. В рамках подготовки к выборам закрылась "Открытая Россия". Закрылась сама, с целью защиты своих членов.

Из заявления главы "Открытки" Пивоварова:

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано. Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на всё, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников "Открытки" могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников."Открытки" как организации больше не существует. Мы также отзываем иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации организации".

Характерна реакция на закрытие одной из крупнейших общественных организаций официоза и холуйской прессы. "Открытая Россия" совсем распустилась" - веселится некогда качественное издание "Ъ". А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не связывает ликвидацию ОР с "зачисткой политического поля":

"Политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией". Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно".

К вопросу о нормальности: уничтожение независимых политических организаций – это оказывается не зачистка, а обогащение политического поля.

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