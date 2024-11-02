Совбез ООН соберется на заседание, приуроченное к 1000 дням полномасштабной войны РФ: кто будет председательствовать

Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН в ноябре, анонсировала заседание Совбеза, приуроченное к 1000 дням полномасштабного вторжения России в Украину. Заседание пройдет во второй половине дня 18 ноября.

Видео дня

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ходе пресс-конференции 1 ноября. По ее словам, председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми.

Вудворд презентовала график работы Совбеза на ноябрь. По ее словам, среди приоритетов будут последствия и риски войны на Ближнем Востоке, агрессия России против Украины и конфликт в Судане.

Постпред подчеркнула, что Британия намерена использовать свое председательство в Совбезе ООН, чтобы разоблачать российскую дезинформацию и поднимать вопросы военных преступлений РФ.

"Лондон продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Устава ООН. Эта поддержка остается непреклонной", - подчеркнула Вудворд.

Барбара Вудворд также заявила, что международное сообщество решительно настроено поддерживать Украину. Оно "не должно и не будет успокаиваться, потому что Путин не остановился бы на Украине".

Она добавила, что Россия имеет отношение к большинству глобальных конфликтов в мире.

"От того места, где царят смерть и хаос, рука президента Путина редко оказывается далеко", – подчеркнула Вудворд.

Постпред Британии отметила, что Россия даже не отрицает тот факт, что заключает соглашения с Пхеньяном. Москва, по ее словам, использует северокорейские войска как пушечное мясо. Она закупает у Ирана беспилотники и финансирует терроризм на Ближнем Востоке, что усиливает угрозу миру во всех странах.

Вудворд также рассказала, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза ООН на месяц, поскольку в нем предусмотрено рассмотрение украинского вопроса.

Однако это не помешает проведению заседания ООН вне графика по запросу стран-членов организации, подчеркнула Барбара Вудворд.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Совбеза ООН 31 октября заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал, что есть данные о том, что "прямо сейчас" в Курской области РФ находятся 8 тысяч северокорейских военнослужащих. Он спросил представителя РФ Василия Небензю, продолжит ли Москва отрицать присутствие военных КНДР у границы с Украиной. Россиянин не ответил на этот вопрос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!