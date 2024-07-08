Совбез ООН проведет заседание из-за обстрела Россией детской больницы в Киеве: известна дата

Во вторник, 9 июля, Совет безопасности ООН соберется на заседание из-за очередного военного преступления российских оккупантов. На нем будут обсуждать ракетный удар войск РФ по детской больнице "Охматдет" 8 июля.

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Об этом сообщили на странице представительства Великобритании при ООН в соцсети Х. Там отметили, что Совбез соберется в 10 утра.

Также в представительстве распространили пост постоянной представительницы Великобритании при ООН Барбары Вудворд. Она показала рисунок, который в прошлом году ей подарили маленькие пациенты "Охматдета". Сейчас он висит на стене в кабинете дипломата.

"Мы обсудим трусливое и безнравственное нападение России на больницу в Совбезе. Как Дэвид Ламми сказал: мы привлечем виновных в этой войне к ответственности", – заявила Вудворд.

Ранее о том, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН после атаки РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

Также он заверил, что наша страна "определенно ответит нелюдям из России" и отстроит инфраструктуру, поврежденную вражескими ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, пострадавшие и погибшие.

– Попадания были в корпуса детской больницы "Охматдет". На место происшествия сразу прибыли все оперативные службы и неравнодушные украинцы, которые начали разбор завалов. В сети вскоре опубликовали момент удара по российской ракете Х-101 по "Охматдету" – удар по медучреждению был квалифицирован как военное преступление.

– ООН отреагировала на ракетную атаку России по городам Украины и на больницу "Охматдет". Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун резко осудила удары вооруженных сил РФ по украинским городам 8 июля.

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