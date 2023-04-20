Соучредителя Форума свободной России Гарри Каспарова отметили премией 'За свободу прессы'

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров стал лауреатом немецкой премии "За свободу прессы". В стране-агрессоре его объявили "иноагентом" за публичную поддержку Украины в начатой Россией войне.

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О награде сообщили в четверг, 20 апреля, на сайте Форума. Как отмечается, награда "посвящена смелой демократической оппозиции в России" и будет вручена Каспарову "за всех людей", которые якобы "отстаивают будущее РФ, рискуя при этом своей жизнью".

Премию присуждает медиагруппа Weimer Media Group (WMG). Ее вручение состоится 4 мая в городе Тегернзе.

Как известно, Гарри Каспаров в 2000-е годы был одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия", затем участвовал в ряде других оппозиционных проектов. В 2012 году он выехал из страны-агрессора. Каспаров часто выступает с резкой критикой российского диктатора Владимира Путина.

Форум свободной России проводит сессии в Вильнюсе и в Риге.

Отметим, что в 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Форум свободной России поддержал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, изданный Международным уголовным судом в Гааге. Также там поддержали идею создания специального международного трибунала по расследованию российских преступлений против Украины.

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