"Сотни тысяч солдат погибают": Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" своим главным приоритетом
Победитель выборов президента США Дональд Трамп заявил, что вопрос завершения войны в Украине станет его главным приоритетом среди всех мировых кризисов после инаугурации. Он указал, что стороны конфликта несут потери, и назвал свою беседу с президентом Владимиром Зеленским в Париже "хорошей".
Соответствующее заявление Трамп озвучил в интервью французскому журналу Paris Match, которое было опубликовано 11 декабря. "В мире очень много кризисов. Приоритетом является решение проблемы Украины с Россией", – сказал он, отвечая на вопросы о своих приоритетах во внешней политике.
Как добавил Трамп, обе стороны войны "теряют цифры, в которые никто не может поверить".
"Сотни тысяч солдат погибают", – сказал будущий лидер Соединенных Штатов.
По его словам, Ближний Восток также, "конечно, является большим приоритетом".
"Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация для разрешения, чем Украина с Россией", – сказал Трамп и добавил, что это две проблемы, которые необходимо решить быстро.
По словам республиканца, у него была "хорошая дискуссия" с Зеленским в Париже.
"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", – заявил он.
Кроме того, Трамп повторил призыв к американским властям не вмешиваться в ситуацию в Сирии:
"Сирии придется позаботиться о себе самой. Мы не имеем отношения к Сирии".
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп заявил, что сейчас формулирует концепцию мира для Украины. По его словам, президент Зеленский готов к переговорам, а Путин тоже должен быть готов, поскольку проиграл в войне, понеся огромные потери живой силы.
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