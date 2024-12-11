'Сотни тысяч солдат погибают': Трамп назвал решение 'проблемы Украины с Россией' своим главным приоритетом

Победитель выборов президента США Дональд Трамп заявил, что вопрос завершения войны в Украине станет его главным приоритетом среди всех мировых кризисов после инаугурации. Он указал, что стороны конфликта несут потери, и назвал свою беседу с президентом Владимиром Зеленским в Париже "хорошей".

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Соответствующее заявление Трамп озвучил в интервью французскому журналу Paris Match, которое было опубликовано 11 декабря. "В мире очень много кризисов. Приоритетом является решение проблемы Украины с Россией", – сказал он, отвечая на вопросы о своих приоритетах во внешней политике.

Как добавил Трамп, обе стороны войны "теряют цифры, в которые никто не может поверить".

"Сотни тысяч солдат погибают", – сказал будущий лидер Соединенных Штатов.

По его словам, Ближний Восток также, "конечно, является большим приоритетом".

"Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация для разрешения, чем Украина с Россией", – сказал Трамп и добавил, что это две проблемы, которые необходимо решить быстро.

По словам республиканца, у него была "хорошая дискуссия" с Зеленским в Париже.

"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", – заявил он.

Кроме того, Трамп повторил призыв к американским властям не вмешиваться в ситуацию в Сирии:

"Сирии придется позаботиться о себе самой. Мы не имеем отношения к Сирии".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп заявил, что сейчас формулирует концепцию мира для Украины. По его словам, президент Зеленский готов к переговорам, а Путин тоже должен быть готов, поскольку проиграл в войне, понеся огромные потери живой силы.

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