Сотни тысяч канадцев вышли на страйк: требуют повышения зарплаты из-за инфляции

В среду, 19 апреля, в Канаде сотни тысяч госслужащих вышли на забастовку. Причиной стали низкие заработные платы и высокий уровень инфляции. Забастовщики требуют вдвое большего повышения зарплат, чем готово предложить правительство, существенного упрощения правил удаленной работы, расширения возможностей получения оплачиваемого отпуска и прочее.

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Об этом сообщает CBC News. Отмечается, что почти треть всех работников федеральных государственных служб приняли участие в пикете. В связи с этим местные граждане могут страдать из-за замедления или полного отключения услуг по всей стране.

В то же время, в правительстве не хотят раскрывать подробности того, что обсуждается за столом переговоров. А профсоюз заявил, что продолжит забастовку до тех пор, пока не будут решены его ключевые вопросы.

"Несмотря на то, что на столе переговоров находится конкурентная сделка, PSAC продолжает настаивать на непосильных требованиях, которые серьезно повлияют на способность правительства предоставлять услуги канадцам", – заявили власти.

В частности, более 120 000 сотрудников PSAC (один из крупнейших профсоюзов Канады, имеющий членов во всех провинциях и территориях, который объединяет сотрудников федеральных и муниципальных служб – Ред.) объявили о законной забастовке еще в прошлую среду. Теперь к ним присоединились еще 39 000 активистов.

Также известно, что в январе 2023 года PSAC объявила о забастовке группы Совета казначейства из-за разногласий с министерством по поводу предлагаемого повышения заработной платы, которое опережает уровень инфляции.

Государственные служащие хотят повышения зарплаты. Люди зарабатывают от 40 000 до 65 000 долларов в год, но этой суммы им не хватает на нормальную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем году Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов США. Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

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