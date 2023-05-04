'Составляет карты подводных интернет-кабелей': в НАТО заявили о подготовке России к диверсиям в Европе и Северной Америке

Глава разведки НАТО Дэвид Кеттлер заявил, что страна-агрессор Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру Запада, чтобы отомстить за помощь Украине. В Кремля якобы составляют карту важнейших подводных систем в Европе и Северной Америке.

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Слова Кеттлера в среду, 3 мая, процитировало издание Bloomberg. По его словам, таким образом Москва хочет " подорвать жизнь на Западе и получить рычаги влияния против тех стран, которые оказывают поддержку Украине".

"Россия активно занимается картографированием критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами", – сказал Кеттлер.

Он предупредил о "постоянном и значительном риске" того, что РФ может атаковать системы союзников.

Издание также пишет, что в совместном расследовании, опубликованном в апреле датскими, финскими, шведскими и норвежскими общественными вещателями, говорится, что российские военные и гражданские корабли составляли карты инфраструктуры морского дна в Балтийском и Северном морях.

"Российское патрулирование по всей Атлантике находится на более высоком уровне, чем мы видели в последние годы", – сказал Кеттлер, добавив, что Россия, возможно, нацелена на подводную инфраструктуру в широкой Атлантике, Балтийском и Северном морях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия и Швеция привели в повышенную боевую готовность свои военно-морские силы, чтобы предотвратить возможные диверсии России по энергетическим сетям государств. Военные корабли страны-агрессора заметили около ветряных электростанций и подводных электрокабелей.