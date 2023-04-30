Швеция и Финляндия привели свои ВМС в состояние повышенной готовности: есть риск российских диверсий

Финляндия и Швеция привели в повышенную боевую готовность свои военно-морские силы, чтобы предотвратить возможные диверсии России по энергетическим сетям государств. Военные корабли страны-агрессора заметили около ветряных электростанций и подводных электрокабелей.

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Об этом в воскресение, 30 апреля, сообщило издание Iltalehte. Командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум заявила, что есть данные о том, что Россия "нанесла эти цели на карту".

По ее словам, есть риск того, что россияне могут атаковать подводные электрические кабели стран. По этой причине, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности для предотвращения возможной диверсии.

"Мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и проявить готовность защищаться", – подчеркнула Скуг Хаслум, добавив, что России, как и другим странам, запрещено входить в воды Швеции.

При этом она отказалась раскрывать информацию о том, заходили ли российские корабли в шведские территориальные воды после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Адмирал подчеркнула, что шведы готовы отражать атаки на энергетические сети и общество в целом.

"Нам не нужно особо мобилизировать свои силы, но мы готовы к действиям с нуля. Мы все время в море. Все наши части готовы: и десант, и наши тральщики, и наши подводные лодки", – добавила Скуг Хаслум.

В то же время, по данным источников журналистов, в повышенной готовности находится и флот соседней Финляндии. Как отмечается, Финляндия и Швеция имеют совместную боевую готовность на море за несколько часов.

Скуг Хаслум отметила, что шведские войска помогут Финляндии защитить Аландские острова, если Россия нападет.

"До этого Финляндия и Швеция официально не подтверждали, что военно-морские силы стран имеют совместную оперативную готовность для защиты Аландских островов. Точно так же финские войска будут защищать шведский остров Готланд", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Финском заливе у берегов России прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения страны после вступления в Альянс.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Глава МИД этой страны в Брюсселе подписал соответствующий документ.