Соратник Трампа на съезде консерваторов исполнил жест, похожий на нацистское приветствие. Видео

Еще один соратник президента США Дональда Трампа, Стив Бэннон, вслед за Илоном Маском использовал жест, похожий на нацистское приветствие. Во время во время публичного выступления Бэннон призвал Трампа баллотироваться на третий срок и заявил, что такие лидеры, как он, появляются в истории дважды.

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Такое заявление политик сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в четверг, 20 февраля, пишет британская газета The Independent. "Бесчисленные наблюдатели, несомненно", восприняли жест Бэннона – быстрый взмах вытянутой рукой в сторону – именно как нацистское приветствие, говорится в статье.

В этом движении "не было иного очевидного послания, кроме того, что казалось очевидным", пишет газета.

"Единственный способ проиграть для нас – сдаться. Единственный способ победить для них – если мы отступим. Мы не отступим, мы не сдадимся, мы не уйдем. Бороться, бороться, бороться", – сказал политик, после чего вскинул руку.

Когда его слова вызвали аплодисменты, Бэннон быстро кивнул и ответил: "Аминь".

Президент организации Project Liberal Джошуа Рид Икл, заявил в ответ на видео в соцсети X: "Нацизм официально захватил Республиканскую партию".

"Это Америка Трампа", – говорится в сообщении политической группы Really American в X.

Американский националист Ник Фуэнтес охарактеризовал жесты Маска и Бэннона как "римское приветствие". Тем не менее, в своем подкасте в четверг он назвал это "нездоровым", добавив: "Даже такому парню, как я, становится немного неловко!"

Стивен Бэннон, старший советник президента Трампа во время его первой каденции, был одним из его важнейших соратников и считался одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне. Однако уже летом 2017 года он покинул Белый дом из-за скандала, пишет BBC.

Причиной стали заявления, приписываемые Бэннону, цитируемые в книге Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Одно из них, которое попало во все заголовки, было о том, что разговор Дональда Трампа-младшего с группой россиян перед выборами в США был предательским, и попало во все заголовки.

Бэннон пытался смягчить последствия этих слов, но сторонники Бэннона отвернулись от него и он покинул могущественную медиа-империю правых Breitbart, и его будущее как человека, стоявшего за самыми скандальными решениями Трампа, оказалось под вопросом.

Как пишет российские независимое издание "Агентство. Новости", жест Бэннона выглядит более осознанным, чем то, что делал Маск на инаугурации Трампа.

С "нацистской" трактовкой приветствия Илона Маска согласились не все. В частности еврейская организация Антидиффамационная лига расценила его как просто "неловкий жест". Сам Маск отвечал так: "Нападки в стиле "каждый из них – Гитлер" уже поднадоели".

Однако на кремлевском телевидении размыли жест Маска, очевидно, признав его похожим на нацистское приветствие. А эксперт в сюжете сказал, что миллиардер показал "скаутское" приветствие.

"Если вскидывание руки станет негласным приветствием сторонников Трампа, это поставит российскую пропаганду в сложное положение – как совместить идеологическую установку на борьбу с фашизмом с аллюзиями на фашистские символы в США, с которыми у Москвы стремительно теплеют отношения", – пишет "Агентство. Новости".

Конференция консервативных политических действий (CPAC) состоялась в отеле Gaylord National Resort Hotel And Convention Center в Оксон-Хилл, штат Мэриленд.

Ежегодная четырехдневная встреча объединяет консервативных американских законодателей, международных лидеров, медийных личностей и бизнесменов для обсуждения и отстаивания консервативных идей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Аргентины Хавьер Милей на конференции CPAC подарил Илону Маску бензопилу как символ радикальных экономических сокращений, проводимых в США. Милей имеет ряд выступлений на мероприятии, в то время как Маска включили в программу в последнюю минуту.

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