Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу, сделав интересный намек. Видео

Президент Аргентины Хавьер Милей встретился с американским миллиардером Илоном Маском на проходящей мимо Вашингтона Конференции консервативных политических действий (CPAC). Во время встречи аргентинец подарил Маску бензопилу, символизируя радикальные экономические сокращения, проводимые им в США.

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Встреча прошла в конференц-центре Gaylord и не была заранее запланирована. Милей имеет ряд выступлений на CPAC, в то время как присутствие основателя SpaceX и Tesla добавили в программу в последнюю минуту.

На видео, которое опубликовал Милей в соцсети X, видно, как он эмоционально здоровается с Маском.

"Привет, друг", — говорит аргентинский президент на английском, прежде чем обнять миллиардера. После этого Милей передал Маску бензопилу.

"Бензопила прибыла в DOGE...!!! Да здравствует свобода, проклятая!", — написал он в соцсетях в стиле своей политической риторики.

Маск, возглавляемый Департаментом эффективности правительства (DOGE), отвечающим за сокращение федеральных расходов в США, публично показал полученный подарок. Выйдя на сцену, он заявил: "У Милея есть подарок для меня", после чего зал разразился аплодисментами.

В этот момент Милей повторно вручил Маску бензопилу, и они пожали друг другу руки. По данным администрации президента Аргентины, это копия стоящей в кабинете Милея.

Эта встреча стала частью визита Милея в США, где он также должен встретиться с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Ранее он заявлял, что Аргентина близка к заключению нового соглашения с Фондом по долгу в 40 миллиардов долларов.

Также Милей выступит в штаб-квартире Межамериканского банка развития (IDB) и встретится с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Заключительным пунктом его визита станет выступление на закрытии CPAC в субботу, где ожидается и речь Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, новый чат-бот американского мультимиллиардера Илона Маска Grok-3, которого он назвал "самым умным ИИ на Земле", поставил "диагноз" президенту США Дональду Трампу. В частности, искусственный интеллект считает, что американский лидер "живет в пузырьке роспропаганды".

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