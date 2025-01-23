'Сохраняется теоретическая вероятность': Писториус предположил, когда Россия сможет напасть на страны НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что сохраняется теоретическая опасность того, что страна-агрессор Россия может попытаться атаковать государства НАТО в 2029-2030 годах. Североатлантический Альянс должен быть готов, если такой сценарий станет реальностью, и обязан обеспечить обороноспособность.

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Об этом глава немецкого оборонного ведомства сказал во время визита в Вильнюс в среду, 22 января, передает Delfi. Он сказал, что такая вероятность существует, учитывать рост вооруженных сил РФ.

По его словам, военные эксперты внимательно следят за событиями в стране-агрессоре, где "активно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут".

"К 2026 году их число, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат", – заявил Писториус.

Министр обороны ФРГ сказал, что эксперты полагают, что российский диктатор Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны, в том чисте страны НАТО.

"До этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", – подчеркнул он.

В разведке Германии в конце 2024 года заявили, что российская армия может попытаться напасть на страны НАТО до 2030 года.

Напомним, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку в настоящее время Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель.

Немецкая газета Die Welt с ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что Путин планирует до 2026 года полностью оккупировать Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсонщину и сейчас вооружает свои войска сверх нужд и накапливает резервы.

Кроме того, до 2028 года РФ будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО. По мнению некоторых экспертов, нападение на ЕС может выглядеть как развертывание спецвойск без опознавательных знаков и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, Прибалтике или юго-восточном фланге.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что пока рано говорить, кто из партнеров Украины может участвовать в возможных переговорах между Киевом и РФ. Решение о возможном диалоге с Москвой должна принимать только Украина, ее голос является решающим.

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