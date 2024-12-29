Соглашение великих держав, война, глобализация: FT оценило, как правление Трампа может изменить мир за 4 года

Уже 20 января 2025 года состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Его правление, вероятно, окажет влияние на множество политических процессов во всем мире и даже может принести непредсказуемые события.

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Не исключены, в том числе, новые войны, вызванные торговыми и политическими конфликтами во всем мире. Издание Financial Times озвучило 5 сценариев, которые могут стать реальными при президентстве Трампа.

Правление Трампа, вероятно, окажет существенное влияние на мировой порядок, ведь новый президент США готов оспорить почти каждый элемент либерального международного порядка. По мнению аналитиков, реальность следующих четырех лет будет "странной смесью" всех представленных сценариев с несколькими другими непредсказуемыми событиями.

Новое соглашение между великими державами

США заключают сделки с РФ и Китаем, оставляя им сферы влияния, а сами сосредотачиваются на доминировании в своем регионе. Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности. Санкции против России ослабляются, а диктатора Владимира Путина приглашают на ужин ко Дню благодарения в Мар-а-Лаго.

Возможная сделка с Китаем будет предусматривать ослабление американских технологических ограничений и тарифов для Пекина в обмен на китайские закупки американских товаров и льготные сделки в Китае для американских компаний, таких как Tesla. Трамп также продемонстрировал бы свою незаинтересованность в борьбе за защиту Тайваня. Союзники США в Европе и Азии будут вынуждены искать способы обеспечить собственную оборону в новой атмосфере нестабильности.

Случайные войны

Торговые и политические конфликты ослабляют Запад. Поэтому Китай, Россия, Северная Корея или другая комбинация этих государств решают воспользоваться хаосом и развязывают войны, в которые США втягиваются по аналогии с мировыми войнами XX века.

Анархия в мире без лидеров

Политика Трампа "Америка прежде всего" в отношении торговли, безопасности и международных институтов создает вакуум лидерства. Гражданские конфликты в таких странах, как Судан и Мьянма, усиливаются, потоки беженцев на Запад увеличиваются, а популистские силы укрепляют свои позиции. Все больше стран скатываются к "насильственной анархии".

Популистские партии, презирающие либеральную демократию, процветают в атмосфере социальной и экономической незащищенности. При этом сценарии США, Китай, Россия и ЕС избегают прямого конфликта.

Глобализация без Америки

США покидают всемирную торговую организацию и вводят протекционистские тарифы. ЕС ратифицирует новое торговое соглашение с Латинской Америкой и подписывает новые соглашения с Индией и Китаем. Европа также открывает свой рынок для китайских электромобилей и зеленых технологий в обмен на то, что китайцы открывают заводы по всему ЕС и сдерживают российскую агрессию против Европы.

Интеграция глобального Юга с китайской экономикой углубляется, а страны БРИКС получают новых членов и усиливают свое влияние. Использование доллара как мировой валюты уменьшается.

Политика "Америка превыше всего" достигает успеха

Вера Трампа в непреодолимость американской силы подтверждается. Инвестиции направляются в США, увеличивая лидерство Америки в технологиях и финансах. Европейцы и японцы резко увеличивают расходы на собственную оборону, и этого достаточно для сдерживания российской и китайской агрессии.

Американские тарифы резко снижают рост Китая, что приводит к кризису китайской системы. Иранский режим в конце концов свергнут комбинацией военного, экономического и внутреннего давления. Престиж Трампа взлетает вверх как в США, так и за рубежом. Американские либералы вынуждены молчать, а некоторые из врагов Трампа оказываются в тюрьме. Фондовый рынок достигает нового максимума.

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал "крупнейшую операцию по депортации в истории Америки" в же первый день на должности. Он отметил, что подпишет "исторический список" указов о закрытии границы для нелегальных мигрантов.

Ранее республиканец заявил, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

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